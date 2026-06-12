Londra: movimento negativo per BP

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo petrolifero inglese , che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.



L'andamento di BP nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le tendenza di medio periodo di BP si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,35 sterline. Supporto stimato a 5,257. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,443.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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