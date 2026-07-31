STOXX 600, utili attesi in aumento del 20,8% nel secondo trimestre grazie all'energia

I dati LSEG I/B/E/S

(Teleborsa) - Il tasso di crescita degli utili per lo STOXX 600 nel secondo trimestre del 2026 sarà del 20,8%, una previsione in miglioramento rispetto a prima dell'inizio della stagione delle trimestrali. È la stima, aggiornata al 30 luglio, di LSEG I/B/E/S, secondo cui sarà del 10,3% escludendo il settore energetico, in quanto c'è stata un'impennata dei profitti energetici trainata dal rialzo del prezzo del petrolio. Lo STOXX 600 è uno degli indici più rappresentativi del mercato azionario europeo, offrendo una copertura ampia e diversificata per paesi e settori, rappresentando quasi il 90% del mercato investibile sottostante.



Al 30 luglio, 176 società dell'indice STOXX 600 hanno pubblicato i risultati del secondo trimestre. Di queste, il 56,8% ha registrato utili superiori alle stime degli analisti. In un trimestre tipico (dal 2012), il 54% delle società supera le stime e il 39% le manca. Complessivamente, le società stanno registrando utili superiori del 5,8% alle stime, un valore inferiore alla media di sorpresa a lungo termine (dal 2012) del 5,9%.



Si prevede che otto dei dieci settori dell'indice registreranno una crescita degli utili. Oltre a quello energetico (+130,9%), anche il settore dei materiali di base dovrebbe registrare forti guadagni (+56%), mentre i settori tecnologico e finanziario dovrebbero mostrare una crescita moderata a doppia cifra (rispettivamente a +15,5% e +12,6%). Il report prevede che i settori immobiliare (-3,9%), dei beni di consumo ciclici (-1,6%) e sanitario (+1,1%) saranno tra quelli con le performance più deboli in questa stagione degli utili.



Inoltre, i ricavi del secondo trimestre aumenteranno dell'11,7% rispetto al secondo trimestre del 2026. Escludendo il settore energetico, si prevede un aumento dei ricavi del 7,6%. Al 30 luglio, 225 società dell'indice STOXX 600 hanno pubblicato i dati di fatturato per il secondo trimestre del 2026. Di queste, il 66,2% ha superato le aspettative degli analisti. In un trimestre tipico (dal 2012), il 58% delle società supera le stime e il 42% le manca. Complessivamente, le società stanno registrando ricavi superiori dello 0,7% alle stime, un valore inferiore alla media di sorpresa a lungo termine (dal 2012) dell'1,3%.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili in 14 dei 16 paesi rappresentati nell'indice STOXX 600. Polonia (119,8%) e Austria (76,8%) presentano i tassi di crescita degli utili stimati più elevati, mentre Irlanda (-33,2%) e Danimarca (-22,2%) registrano i tassi di crescita stimati più bassi. Per l'Italia è prevista una crescita del 5%, penultimo paese di quelli in crescita con dietro solo la Svizzera (+3,6%).



Le stime di crescita degli utili per lo STOXX 600 dal secondo trimestre del 2026 al secondo trimestre del 2027 sono rispettivamente del 20,8%, 15,1%, 30,7%, 14,8% e -11,6%.



Nella settimana del 3 agosto, 46 ??società dovrebbero pubblicare i risultati trimestrali.

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