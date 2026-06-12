Madrid: ingrana la marcia Acciona

(Teleborsa) - Brilla la società elettrica spagnola , che passa di mano con un aumento del 5,70%.



Il trend di Acciona mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 242,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 252,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 235,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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