MIssione Artemis III, Parmitano: "Volerò con il razzo più potente mai costruito"

"e con una Orion completamente nuova”: lo ha detto a Giornale Radio

(Teleborsa) - “Sarà la prima volta che volo con l’SLS, il razzo più potente mai costruito nella storia. È la prima volta che volo con questa versione dell’astronave Orion, modificata per il rientro, con uno scudo termico diverso dalle prime due versioni e software avanzati progettati appositamente per il ricongiungimento con due astronavi che voleranno insieme per la prima volta, i due lander”. Lo ha dichiarato Luca Parmitano, astronauta dell'ESA che prenderà parte alla missione Artemis III, intervenuto al Timone delle 20 su Giornale Radio.



“Il fatto di essere pilota, di apprendere da zero un’astronave e contribuire al disegno delle procedure per il rendezvous, le operazioni di prossimità e quelle di attracco rende questa missione straordinariamente interessante".



"C’è davvero tanto che, per un pilota sperimentatore, la rende una missione da sogno”, ha aggiunto Parmitano.

Condividi

```