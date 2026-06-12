Musk: "Davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita, pronti a portavi su Luna, Marte e oltre"

(Teleborsa) - "Ho continuato a dare tutto me stesso, ma davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita
. A dire il vero, lo dicevo apertamente: 'Guardate, probabilmente falliremo, ma ci proveremo comunque; perché se non lo facciamo noi, se non c'è una nuova azienda che entra nel settore spaziale, non diventeremo mai una civiltà veramente proiettata nello spazio'".
Lo ha detto Elon Musk parlando ai dipendenti di SpaceX alla Starbase in Texas
, nel giorno dell'esordio dell'azienda spaziale
sul Nasdaq in quella che è la maggior IPO di sempre.
"SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e, in definitiva, oltre
", ha aggiunto Musk. "Vogliamo poter portare chiunque desideri andare sulla Luna, su Marte o in qualsiasi punto del sistema solare, e forse anche oltre. A un certo punto, vogliamo poterci portare proprio voi".
"Non solo e non soltanto pochi astronauti. Intendo dire proprio voi: chiunque stia guardando questo video, sappia che SpaceX vuole potervi portare sulla Luna, su Marte e, in ultima analisi, oltre
. E sono certo che, grazie all'incredibile squadra che abbiamo qui in SpaceX, riusciremo a farlo per voi".