Piazza Affari: luce verde per LU-VE Group

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,65%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di LU-VE Group rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 67,8 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 67,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 66,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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