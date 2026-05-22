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Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,21%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.077,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,21%)
L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca del 2,21% a quota 4.077,28 in apertura.
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