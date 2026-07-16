USA, NAHB: cala la fiducia del settore immobiliare a luglio

(Teleborsa) - Cala la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A luglio, il dato si è attestato a 34 punti dai 35 stimati dagli analisti e contro i 36 del mese precedente.



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è sceso di 1 punto a quota 37, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è calato di 2 punti a 443 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è sceso di 2 punti a quota 23 punti.



"Con l'HMI (Housing Market Index) sotto quota 40 per 15 mesi consecutivi, l'accessibilità economica rimane la principale sfida per l'industria delle costruzioni residenziali. Tassi ipotecari elevati, costi dei terreni in aumento, prezzi dei materiali più alti e una persistente carenza di manodopera qualificata continuano infatti a pesare sul mercato", ha dichiarato Robert Dietz, capo economista della NAHB. "Guardando al futuro, la nuova legge sulla casa recentemente approvata rappresenta un passo positivo che contribuirà ad ampliare l'offerta abitativa e a ridurre i costi complessivi delle abitazioni, anche se sono ancora necessari ulteriori interventi normativi a livello statale e locale."

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