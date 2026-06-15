Mevim, aggiornamento su rafforzamento patrimoniale e potenziale aumento di capitale

(Teleborsa) - Mevim fornisce un aggiornamento al mercato in merito alle attività di rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo, con particolare riferimento alle attività propedeutiche alla deliberazione di un aumento di capitale sociale mediante compensazione dei crediti vantati dai soci IPG S.r.l. e Maghen Capital S.p.A. (il "Potenziale Aumento di Capitale"), dopo quanto comunicato il 17 dicembre 2025.



Il consiglio di amministrazione - ricorda una nota - aveva annunciato di aver avviato le attività propedeutiche alla deliberazione del Potenziale Aumento di Capitale, nell’ambito del più ampio insieme di misure di rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo allora in corso di valutazione.



In tale contesto, era stata altresì espressa un’intenzione e una indicazione orientativa – e non un impegno vincolante – circa una possibile tempistica di esecuzione, subordinata per sua natura all’evoluzione del quadro patrimoniale, finanziario e strategico della Società e all’esito delle ulteriori valutazioni in corso.



Il consiglio di amministrazione ha proseguito il monitoraggio della situazione e delle condizioni di contesto, giungendo alla determinazione di mantenere in sospeso le attività propedeutiche alla deliberazione del Potenziale Aumento di Capitale, rinviando ogni valutazione definitiva in merito a un momento successivo.



Tale decisione tiene anche conto dell’attuale corso del titolo MEVIM e della derivante capitalizzazione di mercato della Società, in base alle quali l’esecuzione di tale operazione non risulterebbe pertanto nell’interesse dell’insieme degli azionisti della Società.



Il consiglio di amministrazione ha, pertanto, ritenuto opportuno preservare la piena flessibilità operativa e finanziaria, evitando di cristallizzare la struttura del capitale con operazioni che potrebbero risultare non coerenti con gli esiti delle valutazioni strategiche di sviluppo del business in corso.

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