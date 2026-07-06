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Nuveen, disco verde della Commissione europea all'acquisizione di Schroders

Finanza
Nuveen, disco verde della Commissione europea all'acquisizione di Schroders
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo della britannica Schroders da parte della stetunitense Nuveen. L'operazione riguarda principalmente la gestione patrimoniale.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

Lo scorso febbraio i cda del gestore patrimoniale statunitense e del money manager britannico avevano concordato i termini di un'acquisizione in contanti raccomandata da 9,9 miliardi di sterline per l'intero capitale di Schroders. Ogni azionista Schroders avrebbe avuto diritto a un controvalore complessivo fino a 612 pence, comprensivo di un corrispettivo in contanti di 590 pence per azione Schroders e dividendi consentiti fino a 22 pence per azione.
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