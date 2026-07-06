Nuveen, disco verde della Commissione europea all'acquisizione di Schroders

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato l'acquisizione
del controllo esclusivo
della britannica Schroders
da parte della stetunitense Nuveen
. L'operazione riguarda principalmente la gestione patrimoniale
.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza
, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.
Lo scorso febbraio i cda del gestore patrimoniale statunitense e del money manager britannico avevano concordato
i termini di un'acquisizione in contanti raccomandata da 9,9 miliardi di sterline
per l'intero capitale di Schroders. Ogni azionista Schroders avrebbe avuto diritto a un controvalore complessivo fino a 612 pence, comprensivo di un corrispettivo in contanti di 590 pence per azione Schroders e dividendi consentiti fino a 22 pence per azione.