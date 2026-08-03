TISG, Cda chiederà ai soci delega ad aumentare il capitale per massimi 140 milioni ed emettere strumenti finanziari partecipativi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group chiederà, all'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il 30 settembre prossimo, la delega ad aumentare a pagamento il capitale, in una o più volte e in via scindibile, entro massimo cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un controvalore massimo pari a 140.000.000 euro mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.



La delega - si legge in una nota - comprende la facoltà di deliberare l'aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti, ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione anche mediante conferimenti in natura, inclusa la conversione in capitale di crediti verso la società.



Inoltre, il CdA chiederà all'assemblea la facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, sempre entro cinque anni, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di 150.000.000 euro, a fronte di apporti in denaro, in natura o di crediti, anche nell'ambito di accordi con i creditori, con esclusione dell'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea.



L'attribuzione delle deleghe risponde all'esigenza di dotare il board di strumenti flessibili e prontamente attivabili per il rafforzamento patrimoniale della società, funzionali all'esecuzione della manovra finanziaria e del piano in corso di predisposizione nell'ambito della procedura ex art. 44 CCII.

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