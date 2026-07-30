Bellini Nautica, CdA delibera aumento di capitale da 2,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di Bellini Nautica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha deliberato di aumentare il capitale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione per un importo complessivo di 2.299.500 euro, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di 766.500 nuove azioni ordinarie, riservato in sottoscrizione a investitori qualificati e istituzionali.



L'AuCap permetterà di disporre di nuove risorse finanziarie a supporto del proprio percorso di crescita, orientato all'implementazione della propria capacità produttiva e all'acquisizione di competenze tecnologiche innovative e ad elevate potenziale di sviluppo.



"L'operazione rafforza la struttura patrimoniale del Gruppo a sostegno di un percorso di crescita organica e sostenibile, in coerenza con gli obiettivi già comunicati al mercato - ha commentato l'AD Battista Bellini - Con l'Astor 68, presentato a Cannes, completiamo una gamma di quattro modelli sviluppata in meno di due anni, a fronte di oltre 30 imbarcazioni consegnate a clienti finali a livello globale. Le risorse rivenienti dall'aumento di capitale ci permetteranno di accelerare l'esecuzione del piano industriale e di valutare l'ingresso in nuovi segmenti".



Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo pari a 3 euro per azione, di cui 0,01 euro da imputare a capitale sociale e la differenza a sovrapprezzo azioni. Il prezzo è stato determinato sulla base del valore risultante dalla media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 3 mesi precedenti la data odierna (pari a 3,09 euro), rettificato con applicazione di un correttivo del 3% rispetto a tale media ponderata e del 3% rispetto al prezzo di chiusura del titolo Bellini al 30 luglio 2026 (pari a 3,10 euro).

Condividi

```