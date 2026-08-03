CrowdFundMe, avviato il disinvestimento da Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) - Entera, società nata dall'integrazione di CrowdFundMe, WeAreStarting e Smart4Tech, annuncia che oggi si è dato avvio all’exit dalla partecipazione indirettamente detenuta in Next Geosolutions Europe mediante la messa in liquidazione dei veicoli societari e il connesso incasso della prima tranche dei proventi di liquidazione.



Tale operazione - si legge in una nota - dà seguito a quanto già reso noto da Smart Capital il 22 maggio scorso.



Entera aveva preso parte all'investimento in NextGeo partecipando al club deal denominato Smart4Sea organizzato da Smart Capital a supporto della quotazione in Borsa di NextGeo sul mercato Euronext Growth Milan nel maggio 2024 in qualità di anchor investor.



In particolare, Entera detiene una partecipazione dell’8,93% del capitale di Smart4Sea che a sua volta detiene il 50,0% del veicolo SmartVSL Geosolutions, società quest’ultima detentrice a suo tempo della partecipazione in NextGeo.



L'introito complessivo di pertinenza di Entera connesso all’operazione è attualmente stimabile in circa 1 milione, sostanzialmente già integralmente incassati alla data odierna. L'operazione ha complessivamente generato un importante ritorno sul capitale investito stimabile in circa 2x.



Le risorse derivanti dall’operazione saranno destinate al percorso di crescita di Entera sia per via organica che per linee esterne, in linea con la mission di divenire il punto di riferimento in Italia nell’offerta di servizi di consulenza alle PMI eccellenti.

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