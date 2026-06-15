Sirius Game, la startup edutech chiude un round da 1,3 milioni di euro guidato da CDP

(Teleborsa) - SiriusGame, startup EdTech con base in Sudtirol e sede operativa a Trento, ha chiuso un round di finanziamento da 1,3 milioni di euro. Il round è guidato da Cassa Depositi e Prestiti, con la partecipazione di Trentino Invest, Ultra VC, 28Digital, e Add Value. L'obiettivo di Sirius Game è rendere l'apprendimento più coinvolgente, efficace e duraturo, affiancando i modelli educativi tradizionali per superarne i limiti.



Il capitale raccolto consentirà alla startup di rafforzare la propria struttura e avviare una nuova fase di crescita, puntando su due direttrici principali: consolidamento della presenza nel mondo della scuola italiana e internazionale e accelerazione nel segmento della formazione aziendale. Grazie a questo round, Sirius Game ha lanciato anche il nuovo prodotto educativo per la scuola primaria "JOY", in collaborazione con Il Gruppo Editoriale La Scuola e l'Università di Bolzano.



Fondata da Laura Cesaro, imprenditrice nel settore educativo con oltre dieci anni di esperienza tra ricerca accademica e applicazione sul campo, Sirius Game nasce dall'incontro tra pedagogia, tecnologia e impatto sociale. In Sirius Game, nel tempo, sono arrivate anche le co-founder Fabiana Gubitosa e Miriam Torregrossa, creando così una visione condivisa dell'educazione come leva di impatto sociale e un founding team interamente femminile.



"Questo round segna un passaggio chiave per Sirius Game: ci permette di ampliare l'impatto del nostro modello e portare l'apprendimento basato sul gioco su scala più ampia, nella scuola come nelle aziende a livello internazionale - commenta Laura Cesaro, CEO e co-founder - Non parliamo di rendere lo studio "più divertente", ma più efficace e duraturo. Vogliamo dimostrare che imparare può essere coinvolgente e allo stesso tempo rigoroso, aiutando le persone a sviluppare competenze davvero utili per affrontare il cambiamento".

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