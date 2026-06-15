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Sirius Game, la startup edutech chiude un round da 1,3 milioni di euro guidato da CDP

Economia
Sirius Game, la startup edutech chiude un round da 1,3 milioni di euro guidato da CDP
(Teleborsa) - SiriusGame, startup EdTech con base in Sudtirol e sede operativa a Trento, ha chiuso un round di finanziamento da 1,3 milioni di euro. Il round è guidato da Cassa Depositi e Prestiti, con la partecipazione di Trentino Invest, Ultra VC, 28Digital, e Add Value. L'obiettivo di Sirius Game è rendere l'apprendimento più coinvolgente, efficace e duraturo, affiancando i modelli educativi tradizionali per superarne i limiti.

Il capitale raccolto consentirà alla startup di rafforzare la propria struttura e avviare una nuova fase di crescita, puntando su due direttrici principali: consolidamento della presenza nel mondo della scuola italiana e internazionale e accelerazione nel segmento della formazione aziendale. Grazie a questo round, Sirius Game ha lanciato anche il nuovo prodotto educativo per la scuola primaria "JOY", in collaborazione con Il Gruppo Editoriale La Scuola e l'Università di Bolzano.

Fondata da Laura Cesaro, imprenditrice nel settore educativo con oltre dieci anni di esperienza tra ricerca accademica e applicazione sul campo, Sirius Game nasce dall'incontro tra pedagogia, tecnologia e impatto sociale. In Sirius Game, nel tempo, sono arrivate anche le co-founder Fabiana Gubitosa e Miriam Torregrossa, creando così una visione condivisa dell'educazione come leva di impatto sociale e un founding team interamente femminile.

"Questo round segna un passaggio chiave per Sirius Game: ci permette di ampliare l'impatto del nostro modello e portare l'apprendimento basato sul gioco su scala più ampia, nella scuola come nelle aziende a livello internazionale - commenta Laura Cesaro, CEO e co-founder - Non parliamo di rendere lo studio "più divertente", ma più efficace e duraturo. Vogliamo dimostrare che imparare può essere coinvolgente e allo stesso tempo rigoroso, aiutando le persone a sviluppare competenze davvero utili per affrontare il cambiamento".
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