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USA, fiducia consumatori Università del Michigan di luglio sale oltre le attese a 54,4 punti

Finanza, Macroeconomia
USA, fiducia consumatori Università del Michigan di luglio sale oltre le attese a 54,4 punti
(Teleborsa) - Attesa in miglioramento la fiducia dei consumatori americani a luglio. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in aumento a 54,4 punti rispetto ai 49,5 punti di giugno e superiore ai 51 stimati dagli analisti.

Nello stesso periodo, l'indice sulla situazione presente è salito a 54,9 punti (consensus 48,7 punti), mentre l'indice sulle attese è in rialzo a 54 punti dai 50,7 precedenti (il consensus era a 51,7 punti).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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