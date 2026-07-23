USA, indice CFNAI di giugno ancora debole a -0,02 punti

(Teleborsa) - Giungono ancora segnali deboli dalla crescita dell'attività economica americana. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) si è attestato a -0,02 punti rispetto da -0,19 punti di maggio (dato rivisto da -0,1).



La media mobile a tre mesi è aumentata a -0,05 a giugno da -0,10 del mese precedente. L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.





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