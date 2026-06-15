Vespa compie 80 anni, a Roma le celebrazioni per il marchio storico





(Teleborsa) - La Capitale si prepara a essere il palcoscenico per celebrare la storia di un mito:. Si tratta di quattro giorni di festa dal 25 al 28 giugno, eventi aperti al pubblico, dedicati agli ottanta anni di un simbolo mondiale di libertà, stile e gioia di vivere.“È la più grande celebrazione nella storia di Vespa. E, proprio per questo, abbiamo scelto Roma, la Capitale d’Italia. - ha spiegato, Presidente Esecutivo del Gruppo Piaggio - Vespa nasce nel ’46 con la Repubblica: in 80 anni ha attraversato epoche, stili di vita e generazioni”. Una strada lunga che si intreccia con la storia dell’Italia: dal dopo guerra alla rinascita degli anni ’50 e ’60, fino ad arrivare ad oggi con i 20 milioni di veicoli che animano e colorano le strade di tutto il mondo. “Vespa conserva da sempre un legame speciale con l’Italia e la Città Eterna, celebrato dal cinema e dalle arti che hanno contribuito a renderla un’icona del Made in Italy e dello stile di vita italiano”, ha concluso Colaninno.Il cuore dei festeggiamenti sarà ale lo, che per l’occasione si trasformeranno nel ‘’. Qui Vespa accoglierà tutti gli amanti del marchio, per raccontare la sua storia e il suo futuro, con la parata dei modelli storici e di quelli più preziosi, accanto alla gamma attuale, oltre alle collezioni lifestyle e le mille opportunità di merchandising nello store dedicato. Ma soprattutto con decine di migliaia di storie di appassionati provenienti da tutto il mondo.“Gli 80 anni di Vespa saranno una grande festa popolare per Roma. - ha sottolineato il Sindaco di Roma,- Celebriamo un'icona italiana conosciuta e amata in tutto il mondo, capace di attraversare generazioni mantenendo intatto il proprio fascino. Vespa racconta una parte importante della nostra storia, della nostra cultura e della capacità italiana di innovare senza perdere la propria identità. Roma, che ha contribuito a renderla un mito attraverso il cinema e la cultura, è orgogliosa di ospitare questa straordinaria celebrazione: siamo felici di accogliere nella nostra città migliaia di Vespisti provenienti da ogni parte del mondo per celebrare insieme questo importante anniversario, in un clima di condivisione, passione e amicizia”.Si comincia dal 25 giugno con il taglio del nastro per l’inaugurazione del Vespa Village, seguiranno poi la presentazione della, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la cerimonia di annullo filatelico di. Si aprirà poi la Mostra Fotografica ’80 anni di Vespa’, a cura del maestro Giacomo Bretzel. Nei giorni a seguire ci saranno la ‘Grande Parata’, la Caccia al Tesoro e le premiazioni del Vespa Wolrd Club dei campionati sport e turismo.