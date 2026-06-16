A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. In pole position, nel FTSE MIB si colloca Unicredit che, nonostante la decisione del governo federale tedesco di rifiutare l'offerta per l'acquisto delle azioni di Commerzbank, incassa la decisione di Bank of America di incrementare a 100 euro per azione (dai precedenti 92 euro, potenziale di rialzo di circa il 35%) il target price, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Lo scatto in Borsa dell'istituto di credito italiano in Borsa arriva nell'ultimo giorno di adesioni all'OPS su Commerzbank, portando per la prima volta l'offerta a premio dall'avvio lo scorso 5 maggio. Ai valori correnti l'OPS verrebbe garantito un premio del 3% circa. La prima parte dell'OPS termina oggi a mezzanotte (poi ci saranno altre due settimane supplementari come previsto dalla normativa tedesca, dal 20 giugno al 3 luglio).



Scambi in lieve ribasso per Wall Street: con l'intesa USA-Iran, il mercato scommette sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, con conseguente calo del petrolio e frenata dell'inflazione. Si apre oggi la due giorni del Fomc, per la prima volta guidato da Kevin Warsh, con il mercato che si attende tassi fermi.



Poco mosso l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,36%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 76,69 dollari per barile, in netto calo del 5,03%.



Lo Spread migliora, toccando i +69 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,63%.



Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, performance modesta per Londra , che mostra un moderato rialzo dello 0,61%, e ben comprata Parigi , che segna un forte rialzo dello 0,75%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,15%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.227 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+4,17%), Intesa Sanpaolo (+2,91%), Azimut (+2,04%) e Banca Mediolanum (+2,03%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saipem , che ha archiviato la seduta a -4,67%.



Sessione nera per STMicroelectronics , che lascia sul tappeto una perdita del 4,05%.



Preda dei venditori Stellantis , con un decremento dell'1,87%.



Si concentrano le vendite su Tenaris , che soffre un calo dell'1,77%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, BFF Bank (+3,97%), Caltagirone SpA (+3,09%), Banca Ifis (+2,12%) e Banca Generali (+1,72%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Safilo , che ha terminato le contrattazioni a -3,77%.



Vendite su Cementir , che registra un ribasso del 3,44%.



Seduta negativa per Comer Industries , che mostra una perdita del 3,15%.

Condividi

```