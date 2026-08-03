Francoforte: brillante l'andamento di BMW

(Teleborsa) - Avanza il produttore di auto di Monaco , che guadagna bene, con una variazione del 2,60%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BMW rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche attuali della casa d'auto bavarese mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 60,18 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 61,26. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 59,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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