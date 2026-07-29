Ford alza la guidance 2026 dopo utili secondo trimestre oltre le attese

Upgrade di Citi a Buy e TP a 20 dollari

(Teleborsa) - Tonica la mattinata del titolo della casa automobilistica di Dearborn - al momento in rialzo di circa il 5% - dopo aver riportato utili del secondo trimestre superiori alle attese e aver alzato per la seconda volta quest’anno le previsioni di profitto per l’intero anno.



Ford ha archiviato il secondo semestre del 2026 con un utile rettificato per azione di 0,42 dollari, in crescita del 13,5% su base annua, battendo le aspettative di circa 0,35 dollari; l’EBIT rettificato è cresciuto di circa il 17% su base annua a 2,5 miliardi di dollari.



I ricavi del periodo ammontano a 48,3 miliardi di dollari, in calo di 1,9 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente. Il periodo ha registrato una perdita netta di 1,3 miliardi di dollari, in calo di 1,3 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, che include un onere straordinario di 3,6 miliardi di dollari, in gran parte non monetario, legato alla cessione precedentemente annunciata della joint venture BlueOval SK (BOSK).



Il Flusso di cassa libero rettificato cifrava in 2,1 miliardi di dollari.



Per l'intero 2026 La società ha alzato le previsioni di EBIT rettificato a 10-11 miliardi (da 8,5-10,5 miliardi) e del flusso di cassa libero rettificato a 6-7 miliardi (da 5-6 miliardi di dollari).



"Abbiamo registrato un altro trimestre positivo e alzato le previsioni per l'intero anno, ma la notizia più importante è la crescente evidenza che Ford sta diventando un'azienda più redditizia, più disciplinata e davvero diversa", ha dichiarato Jim Farley, Presidente e CEO di Ford. “I nostri iconici camion, fuoristrada e ibridi stanno esercitando un reale potere di determinazione dei prezzi; la nostra qualità è ora leader del settore negli Stati Uniti; e nuove attività redditizie, come Ford Energy, stanno aprendo nuove fonti di crescita.”



Alla luce dei risultati, Citi ha promosso Ford a Buy da Neutral e ha alzato il prezzo obiettivo a 20 dollari da 19 dollari, affermando che il miglioramento della produzione del pickup F-Series, la riduzione dei costi di garanzia e una migliore fornitura di alluminio stanno guidando un cambiamento positivo nelle prospettive di utili del costruttore automobilistico.

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