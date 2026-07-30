USA, PIL secondo trimestre rallenta a +1,5%, inflazione PCE core al 3,4%

(Teleborsa) - Rallenta l'economia statunitense nel 2° trimestre del 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis nei dati preliminari sul trimestre, il PIL americano è salito del 1,5% su base trimestrale, meno rispetto al +2,1% del trimestre precedente e di quanto atteso dagli analisti.



Si è registrata invece una netta accelerazione dei consumi, che segnano un +3,2% dal +0,5% del trimestre precedente.



Il PCE, una misura dell'inflazione, si attesta al 5,1% (dal 4,6%), mentre il PCE core registra un +3,4%, rispetto al +4,4% del trimestre precedente e sotto il consensus (3,5%).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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