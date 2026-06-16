Eventi e scadenze del 16 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 16/06/2026

Appuntamenti:

Vertice G7, Evian (Francia) - Vertice a presidenza francese, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da lunedì 15/06/2026 a mercoledì 17/06/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 15/06/2026 a martedì 16/06/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" - Lussemburgo - I ministri prepareranno il Consiglio europeo di giugno, discutendo il progetto di conclusioni. Affronteranno anche il nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, con un dibattito e l'adozione di orientamenti parziali su alcuni pilastri. Si concentreranno poi sul semestre europeo e riceveranno aggiornamenti sullo Stato di diritto in Ungheria. Approveranno poi il programma di lavoro per i prossimi 18 mesi e valuteranno i progressi sulla semplificazione normativa

Pitti Uomo 110 - L'edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 110, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le novità della moda uomo Primavera/Estate 2027. Ci saranno oltre 720 brand provenienti da più di 30 Paesi. Pitti Immagine Uomo 110 porta a Firenze alcuni tra i designer e i progetti più interessanti della scena fashion internazionale (da martedì 16/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

UE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (Salute) - I ministri della Salute cercheranno di trovare un accordo sulla posizione negoziale per una direttiva collegata all'atto europeo sulle biotecnologie, che aggiorna le norme sui microrganismi geneticamente modificati e sul trattamento degli organi. La presidenza cipriota presenterà i progressi sulla revisione delle norme sui dispositivi medici e diagnostici in vitro. Tra le "Varie", i ministri saranno informati sul recente focolaio di Ebola in Africa centrale

Reuters NEXT Europe - Londra - L'evento riunisce leader istituzionali, manager e innovatori per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche dell’Europa. L’evento affronta temi chiave quali competitività, intelligenza artificiale, energia, finanza e trasformazione digitale. Tra i partecipanti, Nadia Calviño, Philip Lane e dirigenti di aziende quali Vodafone, Warner Music Group e Reckitt

Banca d'Italia - Genova - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Liguria" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 15:00

Banca d'Italia - Torino - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Piemonte" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 16:00

09:30 - Conferenza stampa gruppo Gattinoni: bilancio 2025 - Milano, Sede del Gruppo Gattinoni - Conferenza stampa per la presentazione dei risultati finanziari dell'esercizio 2025. Verranno illustrate le performance e le prospettive future del Gruppo e delle business unit Travel, Business Travel ed Events. Interventi di Franco Gattinoni, Presidente e Ivano Barzago, CFO

09:45 - Assarmatori Annual Meeting 2026 - Grand Hotel Parco dei Principi, Roma - Evento annuale di Assarmatori al quale interverranno, tra gli altri, Stefano Messina (Presidente di Assarmatori), i ministri Valditara, Pichetto Fratin, Urso e Musumeci, Raffaele Fitto (Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea) in videomessaggio, Giuseppe Berutti Bergotto (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Mariaceleste Lauro (CEO Gruppo Lauro e Board Member Assarmatori) e il Vice Ministro Edoardo Rixi

10:00 - Intermonte-Politecnico di Milano: Quotazione in Borsa e creazione di valore - Milano, uffici Intermonte - Presentazione del IX Quaderno di Ricerca di Intermonte "Quotazione in Borsa e creazione di valore: il percorso delle IPO vincenti a Piazza Affari. Analisi empirica sul periodo 2011–2025", realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Interverranno, Guglielmo Manetti (AD di Intermonte) e Giancarlo Giudici (Professore ordinario Politecnico di Milano School of Management e referente scientifico della Ricerca)

10:00 - Columbia Threadneedle Inv. - Ring the Bell in Borsa Italiana - Quotazione presso Borsa Italiana di 2 fondi ETF di Columbia Threadneedle Investments. L'evento verrà introdotto da Michaela Collet Jackson (Head of EMEA Distribution & Marketing di Columbia Threadneedle Investments), Christine Cantrell (Head of EMEA Active ETFs and Investment Trust Distribution di Columbia Threadneedle Investments) e Tommaso Tassi (Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente alla presentazione nazionale dell'Operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026" della Guardia Costiera - Yacht Club (piazza Yacht Club Porto Rotondo, 1)

11:00 - Obiettivo Export: Imprese e Territori del Sud Italia Verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026 - Bari, Centro Congressi della Nuova Fiera del Levante - iniziativa, promossa dalla Farnesina e realizzata in collaborazione con ICE Agenzia, CDP, SACE e SIMEST, rappresenta la seconda delle tre tappe dedicate al Sud, Centro e Nord Italia, in preparazione della Conferenza Nazionale dell’Export 2026 che si svolgerà a Milano a dicembre. Discorso di apertura e inquadramento del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani

11:30 - Presentazione del Rapporto Annuale UIF sul 2025 - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - Il Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2025

12:00 - Mastercard Innovation Forum 2026 - Milano, Palazzo del Ghiaccio - Evento annuale dedicato all'innovazione e ai nuovi trend del digitale

13:00 - Camera dei Deputati - Rischio idrogeologico, audizione Enel Green Power - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 svolge l'audizione di rappresentanti di Enel Green Power'

16:30 - XI DLA Piper Tax Day - Sede di Roma - Appuntamento annuale di riferimento per il mondo fiscale e istituzionale organizzato dallo Studio legale internazionale DLA Piper, dedicato ai principali temi di attualità in ambito di fiscalità domestica ed internazionale. Tra gli interventi, Elyssa Kutner, Partner, Head of customs and trade, DLA Piper US, Giacomo Soldani, Head of Tax, EssilorLuxottica, Nicoletta Savini, Group Head of Tax, TIM, Giuseppe Zingaro, Head of Group Tax Affairs, Unicredit e Alessandro Bucchieri, Global Head of Tax, Enel

17:30 - Assemblea pubblica FEduF 2026 - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - L'assemblea FEduF (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) dal titolo "Educazione finanziaria nella complessità dei nuovi scenari" è il 6° grande appuntamento annuale organizzato dalla fondazione, dedicato al mondo bancario, agli stakeholder istituzionali, alle Associazioni dei Consumatori, agli Enti del terzo settore e a docenti e cittadini interessati ad approfondire il tema dell'educazione finanziaria. Intervengono, tra gli altri, Stefano Lucchini (Presidente FEduF) e Antonio Patuelli (Presidente ABI)

18:30 - Presentazione del primo marketplace dei servizi alberghieri: DayBreakHotels - Roma, Terrazza dell'A.Roma Lifestyle Hotel - Aperitivo dedicato alla presentazione del primo marketplace italiano dei servizi alberghieri in day use. Presentazione dei nuovi servizi e speech di Simon Botto, CEO di DayBreakHotels

Aziende:

BFF Bank - Assemblea: Bilancio

Doxee - Appuntamento: Presentazione del Business Plan 2026-2028 alle ore 11:00, presso Spazio Solferino, Milano

Gas Plus - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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