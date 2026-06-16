Indel B, CdA conferma il management e approva buyback fino a 2,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di Indel B - a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles) - ha confermato Paolo Berloni quale Vice Presidente e il Luca Bora quale Amministratore Delegato di Indel B, deliberando sull’attribuzione dei rispettivi poteri, funzionali alla gestione dell’attività sociale, designando inoltre i componenti dei comitati endo-consiliari e dell’Organismo di Vigilanza che resteranno in carica per gli esercizi 2026-2028 e, quindi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.



Nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione di Indel B ha: approvato la proposta di attribuire al Consigliere Francesco Pedini Amati le funzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di cui alle leggi applicabili in tema ambientale; accertato il possesso dei requisiti di indipendenza degli Amministratori Fernanda Pelati e Lorenzo Cappellotto, nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 25 maggio 2026, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione; nominato gli Amministratori indipendenti Fernanda Pelati e Lorenzo Cappellotto in seno ai seguenti comitati: “Comitato per la Remunerazione” - composto di tre membri - assieme all’amministratore non esecutivo Claudia Amadori, ai sensi del Codice di Corporate Governance pro-tempore vigente, nominando come Presidente la Sig.ra Fernanda Pelati; “Comitato Parti Correlate” - composto di due membri - ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società e del Regolamento Consob n. 17221/2010, nominando come Presidente la Sig.ra Fernanda Pelati; “Comitato Controllo e Rischi” - composto di tre membri - assieme all’amministratore non esecutivo Claudia Amadori, attribuendo al Comitato i compiti descritti nel Codice di Corporate Governance pro-tempore vigente e nominando come Presidente il Sig. Lorenzo Cappellotto.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità, l’Avv. Marco Genghini, il Dott. Massimiliano Nardini e il Sig. Emmanuil Perakis quali componenti dell’Organismo di Vigilanza, affidando loro i compiti, le linee di riporto e i poteri indicati nel Modello 231/2001 adottato dalla Società. L’Organismo di Vigilanza resterà in carica per il triennio 2026-2028.



Acquisto di azioni Proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare, in esecuzione della delibera assembleare del 25 maggio 2026 e previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delibera di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea degli Azionisti del 23 maggio 2025, un programma di acquisto di azioni proprie, anche su base rotativa, con le seguenti caratteristiche: gli acquisti avranno ad oggetto azioni Indel B fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Indel B di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell’art. 2357, comma 3, del Codice civile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 2,6 milioni e per un quantitativo massimo di n. 100.000 azioni; a titolo esemplificativo, il programma è preordinato alle seguenti finalità: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati; (ii) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario gestionale e strategico per la Società; (iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristiche della Società; (iv) contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato; il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione; in ogni caso non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto; in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Indel B nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto; il Programma di acquisto avrà una durata di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare del 25 maggio 2026, salvo eventuale anticipata interruzione della quale, nel caso, sarà data debita comunicazione al mercato ai sensi di legge. Resta fermo che la disposizione, in una o più soluzioni, delle azioni proprie sarà senza limiti temporali.



Il programma di acquisto sarà coordinato dall’intermediario Intesa San Paolo, che effettuerà gli acquisti con discrezionalità e in piena indipendenza dalla Società e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti delle delibere assunte dagli organi sociali.



La Società comunicherà a Consob e al mercato le operazioni effettuate secondo la tempistica prevista dalla normativa applicabile; eventuali successive modifiche al Programma saranno tempestivamente comunicate al pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Infine, si comunica che, con riferimento alle azioni proprie che verranno acquistate dalla Società per effetto dell’esecuzione del piano di buyback, l’Assemblea degli Azionisti del 25 maggio 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare tutte le più opportune successive operazioni di disposizione, senza limiti di tempo e secondo le modalità di volta in volta individuate.



Alla data odierna, la Società detiene n° 612.920 azioni proprie in portafoglio, pari al 10,49% del capitale sociale.

Condividi

```