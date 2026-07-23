First Point ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 27 luglio

(Teleborsa) - Borsa Italiana
ha comunicato che le azioni ordinarie emesse da First Point sono ammesse alle negoziazioni
sul mercato Euronext Growth Milan con decorrenza odierna e saranno negoziate a partire da lunedì 27 luglio 2026. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.
Come già emerso
, First Point sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 4,1 milioni di euro (escludendo le 800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto
1 milione di euro in aumento di capitale (di cui 881 mila euro in aumento di capitale e 120 milea euro derivanti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita concessa da Andrea Scarabelli e Daniele Montorsi).
Il prezzo
di collocamento è stato pari a 1 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1-1,5 euro per azione). Il flottante
si attesta al 21,58% (24,52% in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe); in entrambi i casi il dato esclude le 800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni.
"L'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan rappresenta per la nostra società un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo avviato oltre venticinque anni fa
- ha commentato l'AD Andrea Scarabelli
- La quotazione ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come partner tecnologico per imprese e professionisti, sostenendo gli investimenti in infrastrutture cloud, servizi digitali, soluzioni proprietarie e cybersecurity. Intendiamo proseguire nel percorso di crescita mantenendo al centro qualità del servizio, continuità operativa e vicinanza al cliente, elementi che hanno caratterizzato il nostro modello sin dalla nascita della società".