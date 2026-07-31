RT&L acquista il 100% di LandS per 7 milioni di euro ed estende la copertura geografica

(Teleborsa) - RT&L , azienda specializzata in servizi di trasporto e logistica quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un contratto di acquisto del 100% di LandS, holding a capo di un gruppo composto da sei società, specializzate nei servizi ausiliari ai traffici marittimi. L'integrazione di LandS estende la copertura geografica di RT&L agli hub portuali di Savona-Vado, La Spezia e Livorno e all'aeroporto di Pisa (attualmente non presidiati dalla controllata P&A Spedizioni), rafforzando al contempo il posizionamento nei nodi strategici di Genova e dell'interporto di Rivalta Scrivia. Elemento centrale dell'operazione è la continuità gestionale: i venditori, infatti, manterranno un ruolo attivo nella gestione e nello sviluppo del Gruppo LandS, garantendo la preservazione del patrimonio di competenze aziendali e un completo allineamento di interessi nel lungo termine.



Al 31 dicembre 2025, il Gruppo LandS impiega circa 85 dipendenti e ha generato ricavi per circa 16 milioni di euro e un EBITDA per circa 1,1 milioni di euro, a fronte di una posizione finanziaria netta di circa 3 milioni di euro (cash positive). Il corrispettivo dell'operazione prevede un Enterprise Value pari a 7 milioni di euro, a cui si aggiungerà il conguaglio a titolo di remunerazione della Posizione Finanziaria Netta. Il prezzo è stato determinato sulla base di un multiplo pari a 6x l'EBITDA della target, una valutazione che si attesta su livelli inferiori rispetto ai multipli espressi da RT&L.



"Con l'acquisizione di LandS diamo concreta attuazione alla strategia di M&A annunciata in quotazione, consolidando la presenza del Gruppo nei principali porti del Nord Tirreno - ha commentato l'AD Roberto Bizzarri - Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita di RT&L e rafforza la nostra ambizione di costruire uno dei principali gruppi italiani indipendenti in ambito doganale, attraverso un accordo ad alto profilo industriale orientato a creare valore per gli azionisti nel lungo periodo. Il modello di crescita è il medesimo già adottato con P&A Spedizioni: individuare realtà di eccellenza, preservarne l'identità e valorizzare il contributo degli imprenditori che le hanno costituite. Siamo convinti che la continuità manageriale rappresenti un fattore determinante per garantire un'integrazione efficace, promuovere le competenze e accelerare la creazione di valore per il Gruppo".



L'operazione è supportata dalla finanza messa a disposizione da Anthilia Capital Partners SGR, che ha deliberato positivamente l'erogazione di un finanziamento per un importo complessivo di 10 milioni di euro.



Il CdA ha anche approvato il Business Plan 2026-2032, che conferma una generazione di cassa caratteristica del Gruppo Integrato che consentirà sia di soddisfare le priorità di rimborso del debito finanziario, sia di preservare la marginalità operativa per sostenere i futuri investimenti.

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