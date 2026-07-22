Giappone, saldo bilancia commerciale di giugno peggiora a -406,9 miliardi di yen
(Teleborsa) - Peggiora la bilancia commerciale del Giappone nel mese di giugno 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 406,9 miliardi di yen. Il dato si confronta con il deficit di 391,8 miliardi di aprile (rivisto da 378,7 miliardi). Le attese degli analisti indicavano un deficit commerciale di 120 miliardi.
In termini di volumi, l'export segnala una crescita tendenziale del 19,3% a 10.929 miliardi di yen, mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 25,4% a 11.335 miliardi di yen.
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