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OVS, primo semestre in crescita del 10% con perimetro organico e contributo Goldenpoint

Finanza
OVS, primo semestre in crescita del 10% con perimetro organico e contributo Goldenpoint
(Teleborsa) - OVS, gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con una crescita di circa il 10%, grazie all'ottimo andamento del perimetro organico (circa +6%) e al contributo di Goldenpoint, che a sua volta cresce a doppia cifra. A trainare la performance organica sono state tutte le insegne e i brand del gruppo.

Proseguono a pieno ritmo anche le nuove iniziative strategiche, tra cui l'espansione dell'insegna Shaka e lo sviluppo del network internazionale, si legge in una nota.
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