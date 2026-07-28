Invito all'acquisto per OVS
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Bene il leader dell'abbigliamento in Italia, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, con un rialzo dell'1,06%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di OVS ai prezzi attuali pari a 6,2 Euro, con stop loss individuato in area 5,914 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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