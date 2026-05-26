USA, Fed di Dallas: produzione manifatturiera in Texas rallenta a maggio, prospettive restano stabili

(Teleborsa) - Secondo quanto emerso dall'indagine sulle prospettive del settore manifatturiero del Texas (Texas Manufacturing Outlook Survey), elaborata dalla Federal Reserve di Dallas, la crescita della produzione manifatturiera in Texas ha subito un rallentamento a maggio.



L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso di 10 punti, attestandosi a 9,4, mentre l'indice dei nuovi ordini è calato di 4 punti, a 6,4.



L'indice di utilizzo della capacità produttiva è crollato di 15 punti, scendendo a 5,2, mentre l'indice delle spedizioni è diminuito di 8 punti, a 7,4.



Le percezioni sulle condizioni economiche generali sono rimaste stabili a maggio. L'indice di attività economica generale si è portato a +0,4 punti rispetto ai -2,3 del mese precedente.



Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.



(Foto: R K su Unsplash)

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