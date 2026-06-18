Avio sale in Borsa dopo lancio di successo con nuovi booster più potenti

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, dopo che ieri sera l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha annunciato
che un razzo Ariane 64 (volo VA 269) è stato lanciato con successo
dalla Guyana francese e che 36 satelliti per la costellazione Leo di Amazon sono stati posizionati in orbita poco più di un'ora dopo il decollo.
Il volo ha visto il debutto di quattro nuovi booster basati sul motore a propellente solido P160C
. I booster P160C contengono 156 tonnellate di propellente ciascuno (14 tonnellate in più rispetto al P120C); i motori più grandi e potenti hanno permesso di mettere in orbita 36 satelliti Leo con un singolo lancio, quattro in più rispetto ai due lanci Leo effettuati in precedenza da Ariane 6. Secondo l'agenzia, i booster basati sul P160C possono aumentare le prestazioni di Ariane 6 dal 10% al 15%, a seconda dell'orbita. Si tratta della versione più potente di Ariane 6 lanciata finora e il lancio ha anche stabilito un nuovo record per il maggior carico utile trasportato
nello spazio in un'unica missione da un lanciatore europeo.
"La struttura del booster P160C è fornita da Avio
e prodotta in Italia - fanno notare gli analisti di Intesa Sanpaolo
- viene poi caricata con il carburante e assemblata per Ariane 6 presso lo spazioporto europeo nella Guyana francese. Avio prevede di costruire 22 booster nel 2026 (14 nel 2025); in futuro, la produzione dovrebbe raggiungere/superare le 35 unità all'anno. Riteniamo che la notizia sia positiva e solo parzialmente scontata
".
Migliora l'andamento di Avio
, che si attesta a 35,02 euro, con un aumento dell'1,30%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 35,31 e successiva a 35,89. Supporto a 34,73.