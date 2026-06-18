Bankitalia monitora attentamente diffusione certificates e criptovalute

Il Comitato per le politiche macroprudenziali ha confermato una situazione finanziaria nel complesso favorevole ma persistono rischi e criticità per le famiglie

(Teleborsa) - Si è riunito oggi il Comitato per le politiche macroprudenziali della Banca d’Italia. Alla riunione, tenutasi a Roma, hanno partecipato il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, che l’ha presieduta, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) Paolo Savona, il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) Mario Pepe, il Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) Luigi Federico Signorini e il Direttore Generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte.



Il Comitato ha discusso dei rischi per il sistema economico e finanziario italiano, valutando che le condizioni rimangono nel complesso favorevoli, pur se in un contesto ancora caratterizzato da un’elevata incertezza a livello globale. La politica di bilancio improntata alla prudenza, infatti, attenua il rischio che le tensioni provenienti dall’estero possano essere amplificate nel nostro paese.



Nei mesi scorsi, lo Spread BTP-Bund ha continuato a diminuire ed è tornato sui livelli osservati prima della crisi dei debiti sovrani; la condizione finanziaria di famiglie e imprese rimane nel complesso solida, così come quella delle banche e degli altri intermediari.



Fra i unti di attenzione, gli investimenti delle famiglie in certificates, strumenti altamente complessi che possono esporre i detentori a rischi di perdite significative, che il Comitato continua a monitorare con attenzione.



Si ritiene che i rischi legati alle criptoattività potrebbero aumentare per via delle crescenti interconnessioni con il sistema finanziario e della frammentazione regolamentare a livello internazionale. Su iniziativa del Ministero dell’economia e delle finanze sono stati avviati approfondimenti sull’adeguatezza dei presìdi esistenti in tema di investimento – diretto ed indiretto – in criptoattività da parte di investitori al dettaglio.



Sono stati inoltre esaminati gli avanzamenti nella definizione del quadro analitico a supporto dei compiti del Comitato in materia di indici di riferimento (benchmark) utilizzati nei contratti finanziari.

Condividi

```