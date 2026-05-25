Giglio.com: assemblea straordinaria approva delega ad aumenti di capitale e modifica dello statuto

(Teleborsa) - Giglio.com , società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, rende noto che, in data odierna, si è riunita l’assemblea degli azionisti in seduta straordinaria, in prima convocazione, che ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in un’unica volta, in via scindibile, entro il 25 maggio 2027, per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, tramite sottoscrizione in denaro e con l’emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti e (ii) di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in un’unica volta, anche in via scindibile, entro il 25 maggio 2027, tramite sottoscrizione in denaro e con l’emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società preesistente alla data di esercizio della delega.



L’Assemblea straordinaria ha esaminato e approvato le proposte di modifica dello Statuto sociale relative all’introduzione della facoltà per la Società, nel caso in cui la stessa faccia ricorso al Rappresentante Designato e ove consentito dalla legge, di prevedere che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea possano anche avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato.

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