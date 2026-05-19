Somec, nuova commessa da 56 milioni di euro nel glazing navale

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha acquisito, tramite la propria divisione Horizons, una nuova commessa del valore complessivo di 56 milioni di euro. L'ordine comprende la fornitura e l'installazione di sistemi vetrati su quattro navi da crociera di nuova costruzione, commissionate da un primario gruppo cantieristico italiano per un’importante compagnia di crociera internazionali. L'intervento riguarda nello specifico la fornitura completa delle aree balcony e serramenti, circa 2.000 per ciascuna nave.



Le attività operative prenderanno avvio nel 2027 e si concluderanno nel 2036, con ricadute economiche distribuite nell'intero arco temporale. L'aggiudicazione segue quella da 38 milioni di euro - annunciata al mercato in data 7 maggio 2026 - relativa ad un pacchetto di cinque navi presso un primario cantiere francese.



"Con questa commessa gli ordini ottenuti in una decina di giorni raggiungono un valore complessivo di 94 milioni di euro e rappresentano un risultato di rilievo per Somec Navale e per tutto il Gruppo - ha commentato il presidente Oscar Marchetto - La loro composizione è significativa: cantieri diversi all’interno del continente europeo, molteplici tipologie di intervento che richiedono alta specializzazione e ricadute economiche che si estendono al 2036. Tutto ciò rappresenta la misura concreta della solidità di un settore che continua ad attrarre investimenti significativi e che oggi garantisce una visibilità pluriennale, oltre il prossimo decennio. Allo stesso tempo ribadisce il posizionamento trasversale di Somec sui principali poli cantieristici internazionali: un percorso che si è consolidato nel tempo attraverso esecuzioni puntuali, affidabilità tecnica e capacità di gestione di programmi complessi".

Condividi

```