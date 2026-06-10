Pictet raccoglie oltre 1,5 miliardi di dollari per il sesto fondo di coinvestimento nel private equity

(Teleborsa) - Il Gruppo Pictet annuncia il final closing di Monte Rosa Co-Investments VI, con una raccolta di 1,53 miliardi di dollari, superando l'obiettivo iniziale di un miliardo di dollari. Questo forte interesse evidenzia la grande domanda da parte degli investitori per opportunità di coinvestimento di alta qualità e riflette il comprovato track record e le competenze distintive che contraddistinguono Pictet nell’individuazione e nella realizzazione di tali investimenti.



Il Fondo, spiega una nota, rappresenta il sesto veicolo di coinvestimenti in private equity di Pictet e, ad oggi, è il fondo di maggior successo, superando di oltre il 50% il veicolo precedente del 2023 che aveva raggiunto 900 milioni di dollari.



Monte Rosa Co-Investments VI si concentra principalmente su operazioni di buyout, a cui vanno ad aggiungersi investimenti selettivi in opportunità di tipo growth e venture capital. Il periodo di investimento atteso è di tre anni, con l’obiettivo di costruire un portafoglio di circa 2530 coinvestimenti principalmente in Nord America ed Europa, e con un’esposizione selettiva all’Asia. Ad oggi, circa il 40% del capitale impegnato è già stato investito in 14 transazioni. La base degli investitori è ben diversificata a livello globale, tra cui si annoverano compagnie di assicurazione, fondi pensione, family office e clientela privata in Europa, Asia e Nord America.



Il Fondo ha riscontrato un notevole consenso sia da parte di investitori esistenti che di nuovi clienti alla ricerca di un maggior accesso alle strategie di coinvestimento.



"Il successo di Monte Rosa Co-Investments VI riflette sia la domanda crescente per i coinvestimenti sia il comprovato track record di Pictet nel Private Equity, con un MOIC2 pari a 3,1x su 64 coinvestimenti realizzati", ha affermato Maurizio Arrigo, Global Co-Head of Private Equity di Pictet Alternative Advisors. "Nel contesto attuale, gli investitori sono sempre più alla ricerca di un’esposizione diretta ad asset di alta qualità. Il rapporto di lunga data con importanti sponsor di private equity ci consente di individuare le migliori opportunità e di impiegare il capitale in modo selettivo e in logica di scala".



Il team di Pictet collabora con una rete globale di importanti case di private equity, vantando una rappresentanza nei comitati consultivi nella grande maggioranza delle operazioni di buyout e offrendo scala, rapidità di esecuzione e profonda competenza tecnica. Tale posizionamento permette alla società di accedere ad un flusso di operazioni di alto profilo e di costituire portafogli diversificati in vari settori, tra cui tecnologia, sanità, industria e beni di consumo. Forte di un track record di oltre trentacinque anni, Pictet investe nel private equity dal 1989 e ha realizzato il suo primo coinvestimento nel 1992. Ad oggi, il Gruppo ha impegnato capitale in oltre 300 operazioni di co-investimento e gestisce oltre $54 miliardi in asset alternativi.

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