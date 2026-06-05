Dexelance, concluso con successo AuCap in opzione da 49,86 milioni di euro

(Teleborsa) - Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha reso noto che, a seguito della vendita nel corso della seduta di Borsa del 4 giugno 2026 di tutti i 134.948 diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione, l'aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per 33.017.280 azioni, per un controvalore complessivo di 49.856.092,80 euro.



Tale risultato "conferma il forte interesse ed apprezzamento da parte degli azionisti esistenti e del mercato nei confronti di Dexelance, come dimostrato sin dai primi giorni dell'avvio dell'offerta in opzione", si legge in una nota.



Alle nuove azioni emesse sono abbinati altrettanti 33.017.280 "Warrant Dexelance 2026-2029". Si prevede che i warrant inizieranno a negoziare su Euronext Milan a decorrere dal 10 giugno 2026. I warrant sono esercitabili dal 7 maggio 2029 all'8 giugno 2029, al prezzo di esercizio di 3,02 euro per ciascuna azione di compendio, nel rapporto di n. 1 azione di compendio per ogni n. 5 warrant esercitati. Inoltre Dexelance potrà, a propria discrezione, individuare un periodo di esercizio addizionale a decorrere dall'8 giugno 2027.

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