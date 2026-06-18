Per Extel Labriola è secondo miglior CEO delle telecomunicazioni europee
(Teleborsa) - TIM ottiene un forte riconoscimento nella Survey Extel 2026, l’indagine annuale della società di ricerca indipendente Extel basata sulle valutazioni di circa 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari internazionali.
L’Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola, si colloca al secondo posto tra i migliori CEO del settore telecomunicazioni in Europa. Considerando il solo perimetro degli analisti sell-side, Labriola è il primo CEO del comparto in Europa.
Il riconoscimento si estende anche al confronto intersettoriale: nella classifica dei migliori CEO di tutte le società quotate italiane, Labriola sale al quarto posto, dal diciannovesimo del 2025, tra le progressioni più marcate dell’intero panel.
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