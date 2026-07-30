TIM, Labriola: con secondo trimestre abbiamo continuato a rispettare gli impegni presi con il mercato

(Teleborsa) - "Nel complesso, questo trimestre conferma un messaggio chiave: continuiamo a operare con disciplina e continuiamo a rispettare i nostri impegni e a creare valore a lungo termine
per tutti i nostri stakeholder". Lo ha detto il Ceo di Tim
, Pietro Labriola, nel corso della conference call con gli analisti sui conti trimestrali
.
"Se dovessi descrivere questo trimestre con una sola parola, sarebbe 'execution
'. Ancora una volta, ha fatto la differenza. Trimestre dopo trimestre, abbiamo continuato a rispettare gli impegni presi con il mercato, rafforzando sia la nostra performance operativa sia il nostro profilo finanziario. I risultati del secondo trimestre sono stati pienamente in linea con le aspettative e ci permettono di confermare le previsioni per l'intero 2026".
"Passando alla struttura del capitale
, durante il trimestre abbiamo completato con successo due importanti operazioni: la conversione delle azioni di risparmio e il raggruppamento azionario - ha sottolineato Labriola -. Questi risultati fanno parte di un percorso piu' ampio, iniziato 5 anni fa, volto a semplificare la nostra struttura azionaria, migliorare l'efficienza della nostra struttura patrimoniale e rendere Tim piu' facile da valutare e sempre piu' attraente per gli investitori".
"Per quanto riguarda la creazione di valore per gli azionisti
, il trimestre ha raggiunto diversi traguardi concreti - ha proseguito il Ceo di Tim -. In primo luogo, abbiamo recuperato integralmente il rimborso del canone concessorio del 1998, un risultato significativo che rafforza ulteriormente la nostra posizione finanziaria. In secondo luogo, abbiamo completato con successo la prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie avviato a giugno, a dimostrazione del nostro approccio disciplinato all'allocazione del capitale. In terzo luogo, i nostri progressi strategici e la nostra disciplina finanziaria continuano a essere riconosciuti esternamente attraverso i recenti miglioramenti del rating".