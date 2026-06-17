AST SpaceMobile in forte rialzo dopo il successo nel lancio dei suoi satelliti

Si riprende dal contraccolpo dell'IPO da record di SpaceX

(Teleborsa) - Seduta effervescente per AST SpaceMobile , con il titolo che al momento sta registrando un progresso di oltre il 6% al Nasdaq, sostenuta dal successo del lancio di tre dei suoi satelliti a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla base spaziale di Cape Canaveral, in Florida.



AST SpaceMobile è in competizione con SpaceX nella fornitura di servizi di telefonia mobile dallo spazio e utilizza anch'essa i razzi della società di Elon Musk per inviare satelliti in orbita.



Il lancio ha rappresentato una spinta per la società con sede in Texas, che aveva subito una battuta d'arresto ad aprile quando un razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos non era riuscito a posizionare il satellite BlueBird 7 di AST SpaceMobile nell'orbita prevista.



Così come altre aziende del settore spaziale, le azioni AST SpaceMobile hanno subito un calo in seguito all'IPO da record di SpaceX della scorsa settimana, chiudendo martedì in ribasso di circa il 16% dall'inizio delle negoziazioni della società di Elon Musk.

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