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SpaceX, effervescente nel pre-market dopo un debutto record

Ma tra gli analisti è acceso il dibattito sulla valutazione

Finanza
SpaceX, effervescente nel pre-market dopo un debutto record
(Teleborsa) - SpaceX sta registrando un forte rialzo nel pre-market di Wall Street di lunedì, dopo il debutto record di venerdì scorso sul Nasdaq, in quella che viene definita come la più grande IPO della storia.

Nelle contrattazioni pre-mercato le azioni della società fondata da Elon Musk stanno trattando con un rialzo di circa il 6% intorno ai 170 dollari. E ciò dopo avere registrato un balzo del 19%, chiudendo a 161 dollari da un prezzo IPO di 135 dollari. Questo ha portato la capitalizzazione di mercato dell'azienda oltre i 2 trilioni di dollari.

Il clamore di questa IPO ha scatenato un dibattito sull'opportunità di giustificare una valutazione aziendale così elevata.

Venerdì CFRA ha avviato la copertura del titolo con un rating "sell" e un target price a 12 mesi di 115 dollari, che rappresenta un calo di quasi il 29% rispetto al prezzo di chiusura del primo giorno di quotazione. CFRA ha affermato che la sua posizione è "dovuta all'ambiziosa strategia di crescita dell'azienda, alle elevate aspettative di valutazione e alla significativa intensità di capitale".

All'inizio della scorsa settimana ,l'analista di Morningstar Nicolas Owens ha pubblicato una nota in cui affermava che la società valuta SpaceX a 63 dollari per azione e definiva il titolo "sopravvalutato".

Le opinioni restano divergenti e altri analisti sono più ottimisti sul titolo. NewStreet Research ha avviato la copertura di SpaceX con un target price di 165 dollari. Secondo James Ratzer, partner e analista senior di NewStreet Research, in una dichiarazione alla CNBC, è possibile valutare l'azienda di Elon Musk "su un orizzonte temporale più lungo rispetto alla maggior parte delle azioni, per giustificare l'attuale valutazione". Ratzer ritiene che sia necessario "guardare a un orizzonte temporale di 20-25 anni", anche se "molti degli elementi fondamentali per il successo" sono "già presenti".



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