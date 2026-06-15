SpaceX, effervescente nel pre-market dopo un debutto record

(Teleborsa) - SpaceX
sta registrando un forte rialzo nel pre-market di Wall Street di lunedì
, dopo il debutto record
di venerdì scorso sul Nasdaq, in quella che viene definita come la più grande IPO della storia
.
Nelle contrattazioni pre-mercato le azioni della società fondata da Elon Musk stanno trattando con un rialzo di circa il 6% intorno ai 170 dollari
. E ciò dopo avere registrato un balzo del 19%, chiudendo a 161 dollari
da un prezzo IPO di 135 dollari. Questo ha portato la capitalizzazione di mercato dell'azienda oltre i 2 trilioni di dollari
.
Il clamore di questa IPO ha scatenato un dibattito sull'opportunità di giustificare una valutazione aziendale così elevata
.
Venerdì CFRA
ha avviato la copertura del titolo con un rating "sell"
e un target price
a 12 mesi di 115 dollari
, che rappresenta un calo di quasi il 29% rispetto al prezzo di chiusura del primo giorno di quotazione. CFRA ha affermato che la sua posizione è "dovuta all'ambiziosa strategia
di crescita dell'azienda, alle elevate aspettative
di valutazione e alla significativa intensità di capitale
".
All'inizio della scorsa settimana ,l'analista di Morningstar
Nicolas Owens ha pubblicato una nota in cui affermava che la società valuta SpaceX a 63 dollari
per azione e definiva il titolo "sopravvalutato
".
Le opinioni restano divergenti e altri analisti sono più ottimisti sul titolo. NewStreet Research
ha avviato la copertura di SpaceX con un target price di 165 dollari
. Secondo James Ratzer, partner e analista senior di NewStreet Research, in una dichiarazione alla CNBC, è possibile valutare l'azienda di Elon Musk "su un orizzonte temporale più lungo rispetto alla maggior parte delle azioni, per giustificare l'attuale valutazione". Ratzer ritiene che sia necessario "guardare a un orizzonte temporale di 20-25 anni
", anche se "molti degli elementi fondamentali per il successo" sono "già presenti".