Milano 9:55
53.020 +0,63%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:55
10.413 +0,13%
25.141 +0,46%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Modesto guadagno per l'indice principale della Borsa di Parigi, che avanza di poco a +0,44%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.507, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.389,9. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.624,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```