Hormuz, Aramco: per tornare a un flusso normale servirà tempo, abbiamo bisogno di navi

(Teleborsa) - "Per far sì che tutto torni come prima abbiamo bisogno delle navi. Abbiamo 580 navi nello stretto e 400 fuori, per tornare a un flusso normale servirà tempo. Bisogna assicurarsi che gli investimenti vengano mantenuti per almeno altri 50 anni. Il settore dell'energia ha ricevuto pochi investimenti, dobbiamo stabilizzare le griglie e investire sulle infrastrutture. Per quanto riguarda l’Oil & Gas ci serve maggiore capacità di stoccaggio. 1-2 miliardi di barili all'anno non sono sufficienti rispetto a quello che abbiamo perso con la chiusura di Hormuz". Lo ha dichiarato Fahad Al-Dhubaib, Senior Vice-President Strategy & Market Analysis di Aramco, durante il suo intervento all'evento FII Priority Europe organizzato dal FII Institute.



"Abbiamo avuto una discontinuità nel settore energetico – ha ricordato –. Da un giorno all'altro abbiamo perso il 20% del gas e del petrolio e si sono raddoppiati i prezzi. Poi c'è stato il problema del transito del petrolio e i paesi che non avevano accesso a questi beni dovevano gestire questa domanda. Con il blocco dello Stretto di Hormuz abbiamo visto delle discontinuità anche in altri settori, come quello della ristorazione per l'approvvigionamento del gas liquido. Inoltre, il 30% dei fertilizzanti viene dallo Stretto e questo ha avuto un impatto sul settore alimentare. L'elio, invece, ha avuto un impatto sul settore dei semiconduttori. Lo abbiamo visto con il Covid quando abbiamo avuto una riduzione di approvvigionamento di 200 miliardi".



"Molti paesi stanno ripensando ai loro condotti, dobbiamo però investire anche nell'up stream oil & Gas. Sento persone parlare di elettrificazione, ma alcuni paesi non stanno investendo sufficientemente e soffriranno di alcune carenze – ha poi affermato Al-Dhubaib –. Per gli investimenti negli stoccaggi abbiamo un programma mirato in Asia e nel Mediterraneo che ha servito l'UE durante la crisi ma non è sufficiente". "Alcune economie emergenti hanno capacità di stoccaggio per coprire solo 3-4 giorni e dobbiamo fare in modo che questi paesi assorbano gli shock e lo stoccaggio deve subire un accelerazione di investimenti sul lungo periodo", ha aggiunto il dirigente di Aramco.

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