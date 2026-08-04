SNAP, fatturato oltre le attese a 1,6 miliardi di dollari (+19%) e balzo dell'Ebitda rettificato a 250 milioni

(Teleborsa) - Le azioni Snap sono salite di circa l'8% nell'after-hours di Wall Street dopo aver registrato vendite trimestrali superiori alle attese e fornito previsioni ottimistiche per il trimestre in corso.



Nel dettaglio, nel trimestre conclusosi il 30 giugno, il fatturato è aumentato del 19% a 1,6 miliardi di dollari, superando la stima media degli analisti pari a 1,54 miliardi. I ricavi pubblicitari, che rappresentano la maggior parte delle vendite di Snap, sono cresciuti del 9% a 1,28 miliardi di dollari.



L'EBITDA rettificato è stato di 250 milioni di dollari, rispetto ai 41 milioni di dollari del corrispondente periodo del 2025 mentre la perdita netta si è attestata a 164 milioni, in forte miglioramento rispetto al precedente deficit di 263 milioni.



La proprietaria dell'app di messaggistica Snapchat prevede ora un fatturato per il terzo trimestre pari a 1,74 miliardi di dollari, superando la stima pari a 1,70 miliardi di dollari.



"Il secondo trimestre riflette i progressi che stiamo compiendo per rafforzare il nostro core business e costruire una base finanziaria più solida per Snap", ha dichiarato Evan Spiegel, co-fondatore e CEO. "Abbiamo aumentato il fatturato del 19%, ampliato i margini e generato un flusso di cassa libero positivo, migliorando al contempo le performance pubblicitarie e facendo crescere rapidamente il nostro business di ricavi diretti. Rimaniamo concentrati sul servire i nostri 971 milioni di utenti attivi mensili, fornire valore misurabile agli inserzionisti e investire con disciplina per aumentare il flusso di cassa libero per azione nel tempo."



(Foto: Photo by Souvik Banerjee on Unsplash)

Condividi

```