Invito all'acquisto per BT Group

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Ottima performance per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che ha chiuso in rialzo del 3,03%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 1,988 sterline, con stop loss calcolato a quota 1,825 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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