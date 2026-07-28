Invito all'acquisto per BT Group
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Ottima performance per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che ha chiuso in rialzo del 3,03%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 1,988 sterline, con stop loss calcolato a quota 1,825 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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