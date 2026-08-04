ISTAT, vendite al dettaglio giugno rallentano contro le attese a -0,1% su mese ma accelerano a +3,1% annuo

(Teleborsa) - Nel giugno scorso, le vendite al dettaglio sono calate leggermente su base mensile sia in valore sia in volume (-0,1%), dopo il +0,2% di maggio e a fronte di una stima di +0,3%.



Le vendite dei beni alimentari sono diminuite in valore e in volume, rispettivamente -0,4% e -0,5%, mentre quelle dei beni non alimentari sono aumentate (+0,2% in valore e in volume).



E' quanto rileva l'ISTAT, aggiungendo che nel secondo trimestre 2026, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio hanno visto un incremento in valore (+0,6%) e in volume (+0,2%). Le vendite dei beni alimentari sono cresciute in valore (+0,4%) ma diminuite in volume (-0,2%) mentre quelle dei beni non alimentari sono aumentate sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,8% e +0,4%).



Su base tendenziale, le vendite al dettaglio sono cresciute del 3,1% (dal +2,2% di maggio) in valore e dell'1,9% in volume. I beni alimentari sono aumentati in valore (+1,9%) ma risultati stazionari in volume, mentre i beni non alimentari sono cresciuti sia in valore sia in volume (rispettivamente +4,0% e +3,1%).



Per quanto riguarda i beni non alimentari, si sono registrate variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-1,2%). Gli aumenti maggiori hanno riguardato Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+14,2%) e Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+12,6).



Rispetto a giugno 2025, il valore delle vendite al dettaglio è aumentato per tutte le forme distributive, in modo particolarmente rilevante per il commercio online (+26,7%), che ha registrato una notevole crescita anche in volume (+28,0%).



(Foto: Prudence Earl on Unsplash)

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