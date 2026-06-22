Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno
La giornata del 19 giugno chiude piatta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che riporta un -0,08%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 32.801,9. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 32.528,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 32.419,1, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)