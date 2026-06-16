Equita ai primi posti delle classifiche Extel 2026 per execution e ricerca in Italia

(Teleborsa) - EQUITA , investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, si è riconfermata protagonista delle classifiche Extel 2026 per l'Italia e tra le prime preferenze degli investitori istituzionali domestici ed internazionali.



Nell'edizione di quest'anno, EQUITA si è classificata al primo posto nella categoria "Italy Trading & Execution", confermando la qualità della propria piattaforma di brokerage e l'apprezzamento degli investitori per le capacità di execution del Gruppo.



"Le classifiche Extel rappresentano uno dei più autorevoli sondaggi tra gli investitori istituzionali a livello internazionale - ha commentato Cristiano Rho, responsabile Global Markets - EQUITA si riconferma protagonista grazie al lavoro svolto in tutte le aree di business del Global Markets e conferma la validità della strategia perseguita negli ultimi anni, orientata a rafforzare costantemente la diversificazione dell'offerta, la qualità del servizio, l'innovazione e la vicinanza ai clienti".



Il team si è inoltre posizionato ai vertici delle principali categorie dedicate al mercato domestico, consolidando il proprio ruolo di riferimento nelle categorie "Italy Research", "Italy Small & Midcap Stocks", "Italy Sales" e "Italy Corporate Access". Le classifiche rafforzano ulteriormente il già consolidato track-record pluriennale di EQUITA, che dal 2013 vede il team posizionarsi stabilmente tra i Top 3 Broker italiani in tutte le principali categorie Extel, a testimonianza della qualità della ricerca e dell'eccellenza dei servizi offerti agli investitori istituzionali.



"Essere nuovamente tra i principali broker in Italia nella categoria Research e Small & Midcap Stocks rappresenta un riconoscimento particolarmente significativo per tutto il team - ha detto Domenico Ghilotti, responsabile del Team di Ricerca - Questo riflette il valore della nostra capacità di offrire analisi indipendente, expertise settoriale e ampia copertura di titoli quotati".





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