BolognaFiere, deliberata proposta di aumento del capitale per massimi 20 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

da convocarsi per il giorno 29 settembre 2026, la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 20.000.000, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto.



Il termine finale per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale è fissato al 31 marzo 2027 e il prezzo di emissione delle azioni – definito tenendo conto delle condizioni generali di mercato e dell’andamento del titolo BolognaFiere – è pari a Euro 1,25.



La raccolta di risorse tramite l’Aumento di Capitale è finalizzata a sostenere il programma di ulteriore crescita della Società e del Gruppo, anche mediante investimenti strategici per lo sviluppo e l’ampliamento del business.



Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione della medesima Assemblea Straordinaria degli Azionisti la proposta di attribuire al Consiglio stesso una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, per un importo massimo complessivo pari a Euro 4.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo.



L’aumento di capitale oggetto della Delega sarebbe eseguito con esclusione del diritto di opzione in quanto destinato a essere

offerto in sottoscrizione al Comune di Bologna e liberato mediante il conferimento in natura di beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale.



L’operazione prevede l’emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche e il medesimo godimento delle azioni già in circolazione.



Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di anticipare al 10 settembre 2026 l’approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026.

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