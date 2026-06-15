Fine Foods prosegue il buyback e raggiunge il 10,9% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dall'8 al 12 giugno 2026, complessivamente 29.900 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,6341 euro per un controvalore pari a 258.158,71 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 12 giugno il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.786.210 azioni proprie, pari al 10,9006% del capitale sociale.
Nel frattempo, in Borsa, discreta la performance di Fine Foods & Pharmaceuticals, che si attesta a 8,98 euro, in lieve aumento dello 0,45%.
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