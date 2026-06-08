Fine Foods, buyback per oltre 340 mila euro
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dall'1 al 5 giugno 2026, complessivamente 39.119 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,8722 euro per un controvalore pari a 347.070,92 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 5 giugno il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.756.310 azioni proprie, pari al 10,7836% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, si muove verso il basso Fine Foods & Pharmaceuticals, che si posiziona a 8,58 euro, con una discesa dello 0,23%.
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