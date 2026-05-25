Fine Foods acquista azioni proprie e raggiunge il 10,4% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 18 al 22 maggio 2026, complessivamente 75.216 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,3451 euro per un controvalore pari a 627.682,78 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 22 maggio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.672.391 azioni proprie, pari al 10,4553% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, si muove al rialzo Fine Foods & Pharmaceuticals, che si attesta a 8,8 euro, con un aumento dell'1,62%.
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